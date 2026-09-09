Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil, Korupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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