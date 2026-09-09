Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 06 YA 2575 plakalı otomobil, Korupınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de otomobil şarampole devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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