Adıyaman Besni Şambayat\'ta kamyonla otomobil çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şambayat beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu ile M.İ. K.'nin kullandığı 02 AER 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.K., A.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.