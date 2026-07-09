ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Olay, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bozan'a ait 02 AFR 399 plakalı park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın gürültüyle devrildiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Kaldırılan ağacın altından çıkarılan otomobilde zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Ağaç, Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?