Adıyaman\'da ağır hasarlı binadan ses ihbarı ekipleri harekete geçirdi, bina boş çıktı

Adıyaman'da ağır hasarlı binadan ses ihbarı ekipleri harekete geçirdi, bina boş çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Hoca Ömer Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı 3 katlı binadan ses geldiği ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD incelemesinde içeride kimsenin olmadığı anlaşılırken bölgede önlem sürüyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADIYAMAN'da, ağır hasarlı binadan 'ses geliyor' diye yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi.
Olay, öğleden sonra Hoca Ömer Mahallesinde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasarlı olarak mahkeme sonucunu bekleyen 3 katlı binadan ses geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri ise binada incelemede bulundu. Binanın etrafı şeritle kapatılırken, içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı.
Olası bir tehlikeye karşı bölgede önlem devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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