Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi

Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenilemek için asfalt serimi, yol bakımı, kaldırım ve bordür uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenilemek amacıyla yoğun mesai yapıyor. Yaz dönemi planlaması kapsamında birçok mahallede gerçekleştirilen asfalt serimi, yol bakım ve onarımı, freze, kaldırım ve bordür uygulamalarıyla kentin üstyapısı yenileniyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yakından takip ettiği saha çalışmaları doğrultusunda, altyapısı biten bölgelerde üstyapı imalatları hızlandırılırken yaya güvenliğini artıracak kaldırım düzenlemeleri de aralıksız devam ediyor.

Yeni asfalt serimi öncesinde yol yüzeylerini hazırlayan ekipler, freze makineleriyle mevcut kaplamaları söküyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle, Siteler Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve Kayalık Mahallesi'nde söküm işlemleri tamamlanarak yollar yeni asfalta hazır hale getiriliyor.

KALDIRIM VE BORDÜRLER YENİLENİYOR

Yol yapımının tamamlandığı bölgelerde yaya güvenliği için kaldırım parke ve bordür bakım-onarım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu çerçevede; Malazgirt Mahallesi ve Kayalık Mahallesi (Üçüncü Çevre Yolu ve muhtelif noktalar), Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi (1729 - 1750 sokaklar arası), Yeni Sanayi Mahallesi 2819 - 2827 sokaklar, Alitaşı Mahallesi Menekşe Sokak, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi, Yeni Mahalle 2695, 26105, 26110 ve 26125 sokaklar ile Güzelevler köy içi yollarında çalışmalar devam ediyor.

"KENTİMİZİN HER NOKTASINDA PLANLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı yatırımlarının ardından üstyapı uygulamalarını da vakit kaybetmeden tamamladıklarını belirterek, "Altyapısı tamamlanan bölgelerde vatandaşlarımızın günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Asfalt serimi, yol bakım ve onarımları, kaldırım ile bordür yenileme çalışmalarımızı planlı bir program doğrultusunda eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, Adıyaman'ın her mahallesinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Yaz dönemi boyunca kentimizin ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:53:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.