Adıyaman Belediyesi’nden kent genelinde üstyapı mesaisi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenilemek amacıyla yoğun mesai yapıyor. Yaz dönemi planlaması kapsamında birçok mahallede gerçekleştirilen asfalt serimi, yol bakım ve onarımı, freze, kaldırım ve bordür uygulamalarıyla kentin üstyapısı yenileniyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yakından takip ettiği saha çalışmaları doğrultusunda, altyapısı biten bölgelerde üstyapı imalatları hızlandırılırken yaya güvenliğini artıracak kaldırım düzenlemeleri de aralıksız devam ediyor.

Yeni asfalt serimi öncesinde yol yüzeylerini hazırlayan ekipler, freze makineleriyle mevcut kaplamaları söküyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle, Siteler Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve Kayalık Mahallesi'nde söküm işlemleri tamamlanarak yollar yeni asfalta hazır hale getiriliyor.

KALDIRIM VE BORDÜRLER YENİLENİYOR

Yol yapımının tamamlandığı bölgelerde yaya güvenliği için kaldırım parke ve bordür bakım-onarım çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu çerçevede; Malazgirt Mahallesi ve Kayalık Mahallesi (Üçüncü Çevre Yolu ve muhtelif noktalar), Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi (1729 - 1750 sokaklar arası), Yeni Sanayi Mahallesi 2819 - 2827 sokaklar, Alitaşı Mahallesi Menekşe Sokak, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi, Yeni Mahalle 2695, 26105, 26110 ve 26125 sokaklar ile Güzelevler köy içi yollarında çalışmalar devam ediyor.

"KENTİMİZİN HER NOKTASINDA PLANLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı yatırımlarının ardından üstyapı uygulamalarını da vakit kaybetmeden tamamladıklarını belirterek, "Altyapısı tamamlanan bölgelerde vatandaşlarımızın günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Asfalt serimi, yol bakım ve onarımları, kaldırım ile bordür yenileme çalışmalarımızı planlı bir program doğrultusunda eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hedefimiz, Adıyaman'ın her mahallesinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Yaz dönemi boyunca kentimizin ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.