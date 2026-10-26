Adıyaman'da bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra öldü - Son Dakika
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Adıyaman'da bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra öldü

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Adıyaman\'da bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra öldü
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Adıyaman'da 19 Ekim'de Atatürk Bulvarı yakınındaki bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi, hastanede 6 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ADIYAMAN'da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğundan düşen İzzettin Neddef (18), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Ekim'de Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan yabancı uyruklu İzzettin Neddef, henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Neddef, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
Atatürk BulvarıAdıyaman3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da bir inşaatın merdiven boşluğuna düşen 18 yaşındaki işçi 6 gün sonra öldü - Son Dakika
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