Adıyaman\'da Dere Yatağına Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.B. idaresindeki 63 ZV 376 plakalı otomobil, Boğazözü Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
