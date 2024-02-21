Adıyaman'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman\'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da il jandarma komutanlığı ekipleri, plakası açıklanmayan motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi.

21.02.2024 10:49
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Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan M.K. sorgulanmak üzere karakola götürülürken, motosikletin Adana'dan çalındığı belirlendi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Adana, Hırsızlık, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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