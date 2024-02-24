Adıyaman\'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı

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Adıyaman'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı törenle açıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 dönümlük alandaki parkın Çanakkale ruhunu ve birlikteliğini yansıttığını belirtti.

???????Kılınç, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'iyle birlikte bu vatan, bayrak ve topraklar için canını feda edecek milyonlarca insanın olduğunun simgesi. Burada 250 adet ağacımız var. Bunlar Çanakkale'de şehit olan Adıyamanlı kardeşlerimizi temsil edecek birer figür olacak. Burası hem park hem de müze olacak şekilde planlandı." dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise parkın, Çanakkale zaferini, milli mücadeleyi sembolize ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.