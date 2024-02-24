Adıyaman'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı

Adıyaman\'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 5 dönümlük alandaki parkın Çanakkale ruhunu ve birlikteliğini yansıttığını belirtti. Parkta 250 adet ağaç bulunacak ve bunlar Adıyamanlı şehitleri temsil edecek. Adıyaman Valisi Osman Varol ise parkın Çanakkale zaferini sembolize ettiğini ifade etti.

24.02.2024 15:08
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Adıyaman'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı törenle açıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 5 dönümlük alandaki parkın Çanakkale ruhunu ve birlikteliğini yansıttığını belirtti.

???????Kılınç, "Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'iyle birlikte bu vatan, bayrak ve topraklar için canını feda edecek milyonlarca insanın olduğunun simgesi. Burada 250 adet ağacımız var. Bunlar Çanakkale'de şehit olan Adıyamanlı kardeşlerimizi temsil edecek birer figür olacak. Burası hem park hem de müze olacak şekilde planlandı." dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise parkın, Çanakkale zaferini, milli mücadeleyi sembolize ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Eczacı Abdulhamit Ünsal Milli Mücadele Parkı açıldı - Son Dakika
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