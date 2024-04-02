Adıyaman'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Rıfat Cömert idaresindeki 02 AZE 320 plakalı otomobil, merkeze bağlı Tekpınar Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Cömert ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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