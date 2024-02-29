Adıyaman'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

Adıyaman\'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Musalla Mahallesi'nde yaşanan olayda, Y.G isimli şüpheli, görme engelli babasıyla oğlunu tek katlı evin damından atarak annesini darbettiği iddiasıyla yakalandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde bulunan av tüfeğine el koydu.

29.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Adıyaman'da görme engelli babasıyla oğlunu tek katlı evin damından atarak annesini darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Musalla Mahallesi 1418 Sokak içerisinde yaşayan Y.G, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşındaki oğlu H.G'yi tek katlı evin damından aşağıya attı. Daha sonra annesi Y.G'yi darbetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, olay yerinde bulunan av tüfeğine el konuldu.

Kaynak: AA

Adıyaman, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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