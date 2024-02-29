Adıyaman\'da Görme Engelli Babasıyla Oğlunu Atarak Annesini Darbettiği İddia Edilen Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'da görme engelli babasıyla oğlunu tek katlı evin damından atarak annesini darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Musalla Mahallesi 1418 Sokak içerisinde yaşayan Y.G, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı görme engelli babası F.G. ile 12 yaşındaki oğlu H.G'yi tek katlı evin damından aşağıya attı. Daha sonra annesi Y.G'yi darbetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, olay yerinde bulunan av tüfeğine el konuldu.