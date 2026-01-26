Adıyamanlı Kadınlar, Adımek'le Kendi İşlerinin Patronu Oluyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK), 6 Şubat depremlerinin ardından kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayatta daha çok var olmasına katkı sunuyor. Kadınlar, burada aldıkları mesleki eğitimler ve ustalık belgeleriyle kendi iş yerlerini kurma yolunda önemli bir adım atıyor.

Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kadınlar, makas ve tarakla başladıkları bu yolculukta ustalık belgelerini alarak kendi iş yerlerini açmaya hazırlanıyor. Kursiyerler, ADIMEK'in yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda iyileştirici ve güçlendirici bir ortam olduğunu vurguluyor.

Kuaförlük Kursu Usta Öğreticisi Kadriye Tuluk Aslan, eğitimlerin kadınlar için taşıdığı önemi, şu sözlerle anlattı:

"Bu kursun gençler için çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum"

"Kuaför eğitmeniyim, şu anda 13 kursiyerimiz var. Amacımız, kursiyerlerimizin istihdam edilebileceği bir meslek edinmesini sağlamak. Aynı zamanda bu eğitimler kadınlar için bir terapi alanı oluyor. Kursiyerlerimizden biri ustalık belgesini alarak kendi işyerini açmayı planlıyor. Bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz."

Kursiyerlerden Rübeyda Bağcı, ADIMEK'in özellikle gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "19 yaşındayım. Buraya gelerek çok güzel eğitimler alıyoruz. Hocamız bizimle çok ilgili, ortam oldukça keyifli. Bu kursun gençler için çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirerek bu alanda çalışmak istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir ADIMEK kurslarına katılan Şemse Alkayış da sürecin kendisi için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Dört yıldır buraya geliyorum, ustalık belgemi de aldım. Allah kısmet ederse ileride kendi işyerimi açmayı düşünüyorum. Bu kurslardan çok memnunuz. Devam etmesini, hatta artırılmasını istiyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi çok önemli. Bu imkanları sunduğu için Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz" dedi.