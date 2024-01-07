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Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı
07.01.2024 - 13:23,
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yelbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sular yönetimindeki 02 DY 009 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cumali Canpolat yönetimindeki 02 HD 583 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Emine Canpolat, Emine Korkmaz ve Elif Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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