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Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan hayvanları bulmak için dron destekli arama çalışması yaptı. Yapılan 6 saatlik çalışma sonucunda, B.G. ile H.S'ye ait büyükbaş hayvan sürüsü, otlandıkları alanın 4 kilometre uzağında tespit edildi. Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman\'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
02.01.2024 - 14:55,
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 büyükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda B.G. ile H.S'ye ait büyükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 4 kilometre uzağında tespit etti.

Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu - Son Dakika
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