Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri, Adıyaman- Besni yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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