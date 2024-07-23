Adıyaman'da Kızılin Kanyonu turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kızılin Kanyonu turizme kazandırılıyor

Adıyaman'da bulunan Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar son aşamaya geldi. Kanyon etrafındaki tarihi kalıntılar da iskele projesiyle turizme açılacak. Kızılin, su sporlarına da ev sahipliği yapacak ve turistlerin ilgisini çekecek bir turizm merkezi olacak.

23.07.2024 11:03
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Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izlerini gösteren tarihi kalıntılar bulunuyor.

Kanyonun turizme kazandırılması için Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliğinde yürütülen "İskele Projesi" son aşamaya geldi.

Çalışmaların son durumunu inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılin'in hem Türkiye hem de uluslararası çapta bir turizm merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Partal, kanyon etrafındaki mağaraların da iskele projesiyle turizme kazandırılacağını aktardı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistlerin istifade edeceği bir turizm merkezi haline gelecek Kızılin'in aynı zamanda su sporlarına da ev sahipliği yapacağını vurgulayan Partal, su sporları federasyonu işbirliği içinde kürek maratonları düzenleyeceklerini ifade etti.

Tüm çalışmaları GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Partal, "İskeleyle birlikte ilk adımı atmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gerekli çalışmaları yaparak Kızılin'i, Besni'nin ve bölgenin yıldızı bir turizm destinasyonu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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