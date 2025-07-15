Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altında

Adıyaman'da yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Akçalık köyü kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 dönümlük alanda etkili olan yangında söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.