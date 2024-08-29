Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 13:43
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin (22) kullandığı 02 AFC 695 plakalı otomobil ile T.F. (50) yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobil, yol ayrımında çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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