Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. A.T.'nin (22) kullandığı 02 AFC 695 plakalı otomobil ile T.F. (50) yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobil, yol ayrımında çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.