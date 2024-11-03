Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?