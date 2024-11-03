Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi

Adıyaman\'da Otomobil Şarampole Devrildi

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

03.11.2024 22:16
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Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.Ç. idaresindeki 05 EZ 074 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Koçali köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Çelikhan, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika

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