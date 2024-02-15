Adıyaman'da PKK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman\'da PKK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin sağlık kontrolü ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, zanlının daha önce Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu belirlendi.

15.02.2024 15:37
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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