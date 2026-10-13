Adıyaman'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar zorlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar zorlandı

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Adıyaman'da akşam saatlerinde aniden şiddetlenen sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zorlukla ilerledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Kaynak: AA
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