Adıyaman'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar zorlandı

Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.