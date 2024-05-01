Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
M.B.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?