Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.B.Ö. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

01.05.2024 21:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

M.B.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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