Adıyaman'da Şebeke Suyu Analizleri Tamamlandı: İçme Suyu Olarak Kullanım Güvenli

25.02.2026 11:47  Güncelleme: 13:05
Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir haftadır İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİM ekipleri tarafından yürütülen analiz çalışmaları sonucunda şebeke suyu değerlerinin normale döndüğünün tespit edildiği belirtilerek, vatandaşların şebeke suyunu yeniden içme suyu olarak güvenle kullanabileceği kaydedildi.

Yoğun yağışların ardından su kaynaklarında meydana gelen bulanıklık nedeniyle tedbir amaçlı olarak yalnızca kullanım suyu olarak değerlendirilmesi istenen Adıyaman şehir şebeke suyuna ilişkin analiz süreci tamamlandı. Yapılan son ölçümler doğrultusunda şebeke suyunun yeniden içme suyu olarak güvenle kullanılabileceği açıklandı.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, yaklaşık bir haftadır sürecin Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ile Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Bu sürede farklı noktalardan düzenli aralıklarla alınan numunelerin laboratuvar analizlerine tabi tutulduğu ifade edildi.

Analizler sonucunda, suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelerinin mevzuatta belirlenen standart değerlere geri döndüğü ve halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir haftadır İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİM ekiplerimiz tarafından yürütülen analiz çalışmaları neticesinde şebeke suyu değerlerimizin normale döndüğü tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız şebeke suyunu yeniden içme suyu olarak güvenle kullanabilir" denildi.

Açıklamada, benzer durumların yaşanması halinde erken uyarı ve önleyici tedbir mekanizmalarının devreye alınmaya devam edileceği, su kaynaklarının düzenli kontrol ve analiz süreçlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Adıyaman, Belediye, Şebeke, Şebeke, Güncel, Çevre, Son Dakika

