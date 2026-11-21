ADIYAMAN'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İndere TOKİ'ler ile çevre güzergahlarda seyreden sürücüler, farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Kent genelinde de zaman zaman görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle ulaşımda aksamalar ve yoğunluk yaşandı.