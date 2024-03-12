Adıyaman'da tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Siteler Mahallesi'ndeki cinayetin ardından gözaltına alınan Abuzer Yolun'un (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
Abuzer Yolun, Siteler Mahallesi'nde dün tartıştığı karısı Naile Yolun'u (71) bıçakla ağır yaralamış, yaşlı kadın ambulansla kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.
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Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya geçidinden geçen bir kadına çarpan otomobil, kadını havaya fırlatarak metrelerce ileriye düşürdü. Kadının yanındaki oğlu ise kıl payı kurtuldu.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, söyleşi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi. Programa, ilçe yöneticileri ve Şalpazarılılar da katıldı. Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Mehmet Akif Ersoy anısına fidan ve çiçek dikildi.
Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Yıldızlar Kız ve Erkek Yarı Final Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Toplamda 10 ilden 8 kız ve 8 erkek okul takımının yer aldığı müsabakalarda, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan okullar belirlendi.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaparak Ramazan Ayı'nı kutladı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran'da av yasağı uygulanıyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayan avcılar da yasak sezon yaklaşırken hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçıların bazıları göldeki ağları ile avda kullandığı malzemelerini şimdiden toplayarak kıyıya kadar getirdi. Toplanan malzemeler çuvallara konularak balıkçıların evlerine götürüldü.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
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