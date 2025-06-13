Adıyaman\'da Toplu Taşımada Dijital Dönüşüm Başlatılıyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, şehir içi toplu taşımada köklü bir dönüşüm başlatıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan şehir içi toplu taşıma master planı kapsamında özel toplu taşıma kooperatifleri birleştirilecek, araçlar yenilenecek, yeni yerleşim alanlarına ulaşım sağlanacak, "Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması" devreye alınacak ve dijital ödeme sistemine geçilecek.

Adıyaman Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve daha konforlu, bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda belediye filosuna dahil edilen 10 yeni otobüsle toplu taşıma araç kapasitesi artırılırken, mevcut araçların teknik altyapısı da modernize ediliyor. Yeni sistemle birlikte Adıyaman'da daha erişilebilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir toplu taşıma yapısı oluşturulması hedefleniyor.

"Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması" 16 Haziran'da devreye alınacak. Yeni uygulama ile vatandaşlar sefer saatleri, güzergah bilgileri, bakiye takibi ve ödeme işlemleri gibi birçok işlemi tek bir mobil platform üzerinden gerçekleştirebilecek. Sistem, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenerek geliştirilecek. Uygulama ile toplu taşıma araçlarında nakit ödeme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'ne ait otobüslerde ve S.S. Şehir İçi Toplu Taşıma Kooperatifleri'ne bağlı araçlarda temassız kredi kartı, mobil uygulama ve sanal kart ile ödeme yapabilecek. Ayrıca sanal kart ve NFC destekli mobil ödeme sistemi de aktif hale getirilecek. Böylece yolcular cep telefonlarıyla hızlı, pratik ve temassız şekilde ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

"Daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa ediyoruz"

Dönüşümün, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da toplu ulaşımı modernize ederek herkes için erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal adaleti, eşit hizmeti ve kamusal faydayı önceleyen belediyecilik anlayışımızın doğal bir yansımasıdır. Ulaşımda dijitalleşmeyi güçlendirirken, kent yaşamını kolaylaştırıyor ve daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa ediyoruz" dedi.