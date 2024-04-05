Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından M.D. ve İ.T.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde 20 gram sentetik uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.

05.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.D. ile İ.T.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde 20 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
12:39 Abdullah Zeydan mazbatasını aldı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı
11:38 Futbol kulüplerine sponsor oluyordu GKN Kargo iflas bayrağını çekti Futbol kulüplerine sponsor oluyordu! GKN Kargo iflas bayrağını çekti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
13:14 Olaylı maçın yankıları sürüyor Trabzonspor’dan Tahkim Kurulu’na başvuru Olaylı maçın yankıları sürüyor! Trabzonspor'dan Tahkim Kurulu'na başvuru
12:55 McDonald’s, İsrail’deki işletmecisini satın alıyor McDonald's, İsrail'deki işletmecisini satın alıyor
12:52 Tarkan’ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Tarkan'ın kuzeni dahil 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
12:40 Poyraz’ın Survivor All Star’dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil’den yorum: Benim şampiyonum Poyraz'ın Survivor All Star'dan elenmesine sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum: Benim şampiyonum
12:29 Meclis’te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı KKTC Dışişleri Bakanı’nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti
12:11 “Tehdit alıyorum“ diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti "Tehdit alıyorum" diyerek muhtar adaylığından çekilen model, siyaseten tarafını belli etti
11:48 Depremde kaybolmuştu Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu Depremde kaybolmuştu! Polisin cansız bedeni 14 ay sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 14:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement