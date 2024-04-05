Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.D. ile İ.T.A'yı durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde 20 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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