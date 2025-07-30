Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.