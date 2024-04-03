Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K. durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. ile M.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 17 yaşındaki genç, kullandığı motosikletle direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada genç sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de yapılan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak seçilen Habil Dökmeci, seçim sonuçlarını değerlendirerek hemşehrilerine teşekkür etti ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.
Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü, önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar, şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.
Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
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