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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 64,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
29.12.2023 - 17:52,
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 64,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, O.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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