Adıyaman Çelikhan'daki Su Kuyularında Hasar Tespit Çalışması: 2 Kuyu Devrede, 2 Kuyu İçin Çalışmalar Sürüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Çelikhan'da yoğun kar yağışı nedeniyle içme suyu kuyularında meydana gelen enerji arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 80 santimetreye ulaşan kar kalınlığına rağmen sahaya ulaşan ekipler, arızalı 4 kuyudan 2'sini yeniden devreye aldı.

Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çelikhan ilçesindeki su kuyuları, bölgede etkili olan ağır kış şartlarından olumsuz etkilendi. Yoğun kar yükü ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar üzerine Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 80 santimetreyi bulması nedeniyle, ekiplerin kuyular bölgesine ulaşımı loder ve JCB tipi iş makinelerinin yürüttüğü kar temizleme çalışmalarıyla sağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Döner ve Su İşleri Müdürü Ali Çoktaşar koordinasyonunda yürütülen teknik incelemeler sonucunda, hasar tespit edilen 4 ana kuyudan 2'si yapılan müdahaleyle tekrar işler hale getirilerek su şebekesine dahil edildi.

AKEDAŞ ile koordineli çalışma sürüyor

Geri kalan 2 kuyuda yapılan incelemelerde, yüksek gerilim hattının koptuğu ve bu nedenle sisteme enerji verilemediği saptandı. Enerji arzının yeniden sağlanması için Adıyaman Belediyesi ve AKEDAŞ ekipleri, zorlu arazi ve hava koşulları altında koordineli bir çalışma yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikhan bölgemizde yaşanan ve mevsim şartlarından kaynaklanan teknik arızaların giderilmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Zorlu şartlara rağmen yapılan çalışmalarla su arzı kısmen normale döndürülmüştür. Enerji nakil hatlarındaki kopmaların giderilmesi ve sistemin tam kapasite çalışması için teknik ekiplerimiz sahadaki mesaisini sürdürmektedir. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz."