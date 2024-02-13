Adıyaman\'da yüksekten düşen Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu

Adıyaman'da yüksekten düşme sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tuğay için görev yaptığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Özgeçmişinin okunduğu törende, Tuğay'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı dua edilmesinin ardından askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Karaman'a gönderildi.
Şehidin 5 yaşındaki oğlu Ramazan, törende babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak öptü, şehidin eşi Nejla Tuğay da tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törene, Şehit Tuğay'ın yakınlarının yanı sıra Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcıvekili Mehmet Hakan Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da yüksekten düşen Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?