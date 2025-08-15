Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karadağ'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'daki Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?