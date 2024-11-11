Adıyaman\'dan 179 Kişilik Umre Kafilesi Uğurlandı

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Adıyaman'da 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 179 kişilik umre kafilesi için Adıyaman Havalimanında program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan kutsal yolculukta Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini istedi.

Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.