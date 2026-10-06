Adıyaman Gölbaşı\'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil şarampole devrildi, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Harun Ç. idaresindeki 27 T 1389 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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