Adıyaman Gölbaşı\'nda ev yangını büyümeden söndürüldü, hasar tespiti başladı

Adıyaman Gölbaşı'nda ev yangını büyümeden söndürüldü, hasar tespiti başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örenli köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?