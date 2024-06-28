Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki örtü yangını söndürüldü

Adıyaman\'ın Gerger ilçesindeki örtü yangını söndürüldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle örtü yangınına dönüştü. Yangında 350 dönümlük örtü alanı zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

28.06.2024 19:45
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

Varol, şöyle konuştu:

"Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda, kontrol altındadır.??????? Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."

Soğutma çalışmaları yapılıyor

Çevre illerden de takviye ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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