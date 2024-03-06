Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Karabük'te Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılıktan Kurtardı

Karabük'te bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Hızla harekete geçen polis ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak dolandırıcılığın önüne geçti. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.