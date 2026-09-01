Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özer Özerbey hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Özer Özerbey ağır yaralandı. Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özerbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alınırken jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özer Özerbey (28), hayatını kaybetti.
Kaza, Gölbaşı ilçesi Tecirli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil ile Özer Özerbey idaresindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Özerbey, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
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