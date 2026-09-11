Adıyaman Kahta'da otomobil şarampole devrildi, sürücü ve 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Sincik kara yolu Taşlıca mezrası yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
R.O. idaresindeki 34 DSD 693 plakalı otomobil, Kahta- Sincik kara yolu Taşlıca mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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