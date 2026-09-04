Adıyaman Valisi Küçük, esnaf ziyaretinde talep ve önerileri dinledi
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Küçük, esnafın şehir ekonomisinin taşıyıcı gücü olduğunu belirterek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sohbet etti.
Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Küçük, esnafla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.
Esnaf ziyaretlerini çok önemsediğini dile getiren Vali Küçük, "Esnafımız, şehir ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir. Alın teri, emeği ve azmiyle ilimizin ekonomisine güç katan, şehrimizin ticari hayatına canlılık kazandıran esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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