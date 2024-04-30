Adıyaman Valisi Osman Varol, bedensel engelli vatandaşı makamında ağırladı - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, bedensel engelli vatandaşı makamında ağırladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, bedensel engelli vatandaşı makamında ağırladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 'Halk buluşmaları' kapsamında bedensel engelli bir vatandaşı evinden alarak makamında ağırladı. Vali Varol, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirtti.

30.04.2024 11:57
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Adıyaman Valisi Osman Varol, "Halk buluşmaları" kapsamında kendisine ulaşan bedensel engelli kişiyi evinden aldırarak makamında ağırladı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan bedensel engelli 57 yaşındaki Sema Uladı, Valilik ekiplerine Vali Osman Varol'la görüşmek istediğini bildirdi.

Durumu öğrenen Vali Varol'un talimatlarıyla Uladı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı ve Valiliğe götürüldü.

Vali Varol, makamında ağırladığı Uladı'nın sorunlarını dinledi.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halk buluşmaları" kapsamında kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini aktaran Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir afetten çıktık kamu tarafında çok ciddi bir mesai ve yoğunluk var ama bir taraftan da vatandaşlarımızın da bizlere aktarmak istediği, bizimle görüşmek istediği çok önemli hususlar var. Elimizden geldiğince zaten sokakta vatandaşlarımızın içinde esnaf gezilerinde sürekli olarak vatandaşlarımızı dinleme imkanı buluyoruz. Özellikle bir günün belirli periyodunu, hatta eğer bizle görüşme talebi çoksa günün tamamını da vatandaşlarımıza ayırıyoruz."

Salı günleri Valilik kapılarını halk buluşmalarına açtıklarını belirten Varol, şöyle devam etti:

"İlettikleri sıkıntıları, dertleri, talepleriyle ilgili de devletimizin sağladığı imkanlar ölçüsünde kuralların izin verdiği ölçüde yardımcı oluyoruz, yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

Aslında biz Sema ablamızı evine gidip orada da ziyaret edebilirdik. Özellikle makama gelmek istediler çünkü burası da devletin sonuçta temsil edildiği bir yer. Vatandaşlarımız burada bir aidiyet hissediyorlar. Burada olmak, bulunmak istiyorlar. Özel durumları varsa, özel durumlarına uygun bir şekilde imkan sağlıyoruz."

Sema Uladı ise Vali Varol'la görüşmek istediğini, ekiplerin kendisini evinden alarak makama götürdüklerin,i sorunları konuştukları söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Valisi Osman Varol, bedensel engelli vatandaşı makamında ağırladı - Son Dakika

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