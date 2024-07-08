Adıyaman Valisi Osman Varol, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Vali Varol, kentte il müftülüğüne bağlı Ebubekir Sıddık Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre görüştü.??????????????
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varol, yaz dönemlerindeki kursların öneminden bahsetti.
Varol'a ziyarette İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu eşlik etti.
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