Adli Destek Müdürlüğü İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kemalpaşa Adliyesi bünyesinde geçen yıl kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen'in başkanlığındaki toplantıda, müdürlüğün kuruluş amacı, görev alanları, yürütülen hizmetler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Mağdurların, suça sürüklenen çocukların ve diğer grupların adli süreçlerde ihtiyaç duydukları hizmetlere etkin, hızlı ve koordineli şekilde erişebilmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.