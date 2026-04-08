Adliyede Kan Bağışı Etkinliği

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde, düzenli olarak kan bağışında bulunan hakim ve adliye personeline plaket verildi.

Adliyede Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Başar Yöngel, başsavcıvekilleri, daire başkanları, hakimler, savcılar ve çok sayıda personel katıldı.

Başsavcı Sarıhan, etkinlikte yaptığı konuşmada kan bağışının önemini vurguladı.

Etkinlikte, Kızılay'a 10 ve 10'dan fazla kan bağışında bulunan hakimler ve adliye personeline plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Alim, kan bağışında bulundu.