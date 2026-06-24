Adliyeye Silah ve Biber Gazı ile Giren Şüpheli Tutuklandı

Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına, kalem şeklindeki silah, neşter ve biber gazıyla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Binada görevli polis memurları, 22 Haziran'da N.Y'nin adliyeye girmek için x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında şüpheli eşyalar bulunduğunu fark etti.

Çantada yapılan kontrolde, tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi bulunan tek atımlık silah, kalem ucuna takılı cerrahi neşter, 4 neşter başlığı ve biber gazı bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.Y. ile adliyeye birlikte geldiği M.S. gözaltına alındı.

Şüpheli N.Y. "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanırken, M.S. serbest bırakıldı.

Polislere verdiği ifadede biber gazını güvenlik amaçlı bulundurduğunu, neşteri bahçe işlerinde kullandığını, tek atımlık silahı ise yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşının verdiğini söyleyen N.Y'nin, silahın kalem şeklinde olmasından dolayı yıllarca çantanın altında kaldığını, içinde mermi olmadığını, silahın nasıl kullanılacağını bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.