"Mutlak Siyah" Resim Sergisi 17 Mart'ta Çankaya'da

(ANKARA)- Soyut resmin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden ressam ve akademisyen Adnan Çoker'in eserlerinden oluşan "Mutlak Siyah" resim sergisi, 17 Mart'ta Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Adnan Çoker'in eserleri, 17 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. Geometrik soyutlama, mekan algısı ve renk-biçim ilişkisine dayalı özgün eserlerden oluşan "Mutlak Siyah" sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
Sergi; Adnan Çoker'in farklı dönemlerine ait eserlerini bir araya getirerek sanatçının düşünsel ve estetik arayışlarını izleyiciyle buluşturuyor. Geometrik düzen, mekansal derinlik ve siyahın mutlaklığı üzerinden şekillenen eserler, sanatçının çağdaş Türk resmindeki öncü konumunu görünür kılan kapsamlı bir seçki sunuyor.
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 17 Mart 2026 saat 19.00 itibariyle sanatseverlerin ilgisine sunulacak sergi, 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
