ADÜ\'de Öğrenciler Dijital Kadavra ile Anatomi Öğreniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) öğrenciler, tasarlanan "dijital kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda öğreniyor.
Tıp biliminin temel taşlarından biri olan anatomi, "kadavra ve eğitim" başlığı açısından önemini hep korudu. Anatomi öğreniminde başlıca bir gereksinim olan kadavranın temini konusunda yaşanan sorunlar ise tıp dünyasının hep gündeminde.
Kadavra temini bağış yoluyla çözülmeye çalışılsa da bu konudaki eksiklik anatomi eğitiminin yetersiz kalmasına yol açabiliyor.
İşte bu nedenle üniversiteler kadavra için alternatif yol arayışına gidiyor. Bu üniversitelerde biri de ADÜ.
ADÜ'de geçen sene "dijital kadavra" tasarlanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda üniversite bünyesindeki Teknokent'te faaliyeti bulunan ArkheTech AŞ işbirliğinde "dijital kadavra" cihazı geliştirildi.
Çeşitli katmanlardan oluşan cihazın en önemli özelliği ise sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemini en iyi şekilde kullanma özelliğine sahip olması. Bir insan boyu kadar olan platformda öğrenciler, kas, üreme ve sindirim sistemi gibi tüm aşamaları 3 boyutlu görebiliyor.
İnsan vücudundaki tüm sistemleri bu cihaz sayesinde detaylı ve anatomik olarak çalışabilen öğrenciler, "VR gözlükle" organları tek tek çıkartıp gözlem yapma imkanı da buluyor.
"Dijital kadavra" platformu, ADÜ'deki tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından kullanılıyor.
AA muhabirine açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversite açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
"Dijital kadavra" platformunun geliştirmesinde emeği geçenleri kutlayan Kent, "Cihazı hastanemizde kullanmaya başladık. Dijital kadavra fiziksel bir ürün ve kadavra yazılımından oluşmaktadır. Tıp fakültelerinde kadavra ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu eksikliği gidermeye yönelik güzel bir çalışma oldu. Diğer üniversite hastanelerinde ve sağlık sektöründe yavaş yavaş kullanılmaya başlanacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Dijital kadavra bizim için çok büyük bir şans"
ADÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan da anatominin tıp eğitiminin temel yapısını oluşturduğuna işaret etti.
Kadavra bulmanın zorlaştığını dile getiren Akdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dijital kadavra bizim için çok büyük bir şans. Öğrencilerimiz kadavra üzerinde çalışabiliyor ayrıca 3 boyutlandırma yapabiliyor. Bir dokunun altında hangi doku var, bir yapının altında hangi yapı var bunları da görebiliyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Cihazın teknik özellikleri istediğimiz şekilde hazırlandı. Kadavrada birkaç yapı mecburen aynı anda gözükmek durumunda ama burada aynı zamanda tek bir damarı da ayrı olarak gösterebiliyoruz. Teknolojinin tıp eğitiminde kullanılması gereken yer işte tam da burası."
ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil de cihazın çok yararlı olduğunu, öğrencilerin ders dışında da gelip çalışma yapabileceğini söyledi.
Tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi İrem Doğan, "dijital kadavra" platformunda her şeyin çok detaylı ve güzel olduğunu, eğitimlerine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.
"Dijital kadavra" platformunu geliştiren firmanın ortaklarından Yavuz Pullukçu, farklı üniversitelerden teklif aldıklarını belirterek, cihazın ihracatını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
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