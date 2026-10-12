AES, memur maaşlarındaki gelir vergisinin yüzde 10\'da sabitlenmesini istedi

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, vergi dilimi oranlarının yeniden belirlenmesini ve kamu görevlileri için yüzde 10'da sabitlenmesini istedi. Öğretici, memurların maaş zamlarının vergi kesintileriyle geri alındığını belirterek, "Kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınmaktadır" dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının vergi yüküne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vergide adaletin sağlanması gerektiğini vurgulayan Öğretici, şunları kaydetti:

"Vergi dilim oranları yeniden belirlenmeli, kamu çalışanları için bu dilim yüzde 10'da sabitlenmelidir.

Yıllardır enflasyon altında maaş zammı alan memurların en büyük sorunlarından biri de vergi yükünün yüksek olmasıdır. Tüm memur, emekli ve diğer çalışanların maaşlarından gelir vergisi oranında kesintiler peşin yapılmaktadır.

Memurların bir kısmı daha yılın ilk yarısında vergi dilimine girmekte, memurların tümü ise ikinci yarısında alınan zammı zaten görememektedir. Yani kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınmaktadır.

Asgari ücretin 2 katı kazanan çalışan 1999 yılında yıl boyu sadece yüzde 15 vergi verirken 2026 yılında yılın ilk aylarından sonra yüzde 20 vergi vermektedir.

2025 yılında gelir vergisinin yüzde 55'i bordrolu çalışanlardan alınmıştır. Vergide adaleti sağlayabilmek, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınabilmesi için kamu görevlileri için vergi dilimi yüzde 10'da sabitlenmelidir."