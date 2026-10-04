AFAD, Adana Saimbeyli'deki 5,2'lik depremin raporunda 16 artçıyı açıkladı - Son Dakika
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AFAD, Adana Saimbeyli'deki 5,2'lik depremin raporunda 16 artçıyı açıkladı

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AFAD, Adana Saimbeyli'de saat 14.43'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda, yerin 7 kilometre derinindeki depremin ardından 16 artçı deprem kaydedildiği ve fay kaynağının ayrıntılı çalışmalarla belirleneceği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ön değerlendirme raporunda, bugün 14.43'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Yerin 7 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk köyüne uzaklığının 7,114 kilometre olduğu ifade edilen raporda, "Ana şoktan, 12.58'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedilmiştir." bilgisine yer verildi.

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi.

Bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu bildirilen raporda, bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

Rapordaki bilgilerin depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen verilerin kullanılarak derlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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